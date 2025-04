Igreja da Misericórdia em Tomar recebe “Música para a Semana Santa”

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Igreja da Misericórdia, em Tomar, vai ser palco para um concerto pelo grupo ZêzereArts Vocal Ensemble. “Tenebrae – Música para a Semana Santa” vai decorrer na quinta-feira, 17 de Abril, a partir das 19h15. A beleza e expressividade dos Tenebrae Responsories, do compositor espanhol Tomás Luís de Victoria, constituem os pilares de sustentação do programa que vai ser apresentado, intercalados com obras de compositores portugueses, como Manuel Cardoso, Duarte Lobo, João IV de Portugal, Filipe de Magalhães, Estevão Lopes Morago e Pedro de Escobar.

A Semana Santa, tema do concerto, tem sido durante séculos uma fonte de inspiração para os compositores de música clássica ocidental devido ao seu significado religioso, à natureza dramática dos acontecimentos que retrata e ao facto de a maioria dos compositores serem funcionários permanentes ou semipermanentes da igreja.