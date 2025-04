Tomar recebe primeira edição da Farmácia Medieval

A Farmácia Grave, em Tomar, está a preparar a primeira edição da Farmácia Medieval. A iniciativa vai decorrer no sábado, 19 de Abril. Direccionado a crianças dos quatro aos 12 anos, o evento desafia os mais pequenos a viajarem no tempo e passarem um dia numa Farmácia Medieval.

As actividades, que vão ter início às 15h30, vão decorrer no Laboratório da Farmácia. A iniciativa conta com o apoio do município de Tomar.