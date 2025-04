Torres Novas assinala Dia Municipal do Bombeiro

Exposição de viaturas, subida no veículo escada, demonstração cinotécnica e manobras de reanimação fazem parte do programa para assinalar o Dia Municipal do Bombeiro a 5 de Maio.

A Câmara de Torres Novas assinala o Dia Municipal do Bombeiro na segunda-feira, 5 de Maio, com um conjunto de iniciativas que se realizam na Praça 5 de Outubro, entre as 10 e as 15 horas. O programa de actividades inclui slide, sala de espuma, exposição de viaturas, subida no veículo escada, demonstração cinotécnica e manobras de reanimação cardiopulmonar.

O evento, aberto à população e de entrada livre, é promovido pelo município em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos.