Festas de S. João e da Cidade do Entroncamento regressam ao centro histórico

As festas de São João e da Cidade do Entroncamento regressam, entre 20 e 28 de Junho, para nove dias com espectáculos musicais, folclore, tasquinhas, gastronomia, artesanato, actividades religiosas e actividades desportivas. O certame vai decorrer entre o palco do Largo José Duarte Coelho e o palco da Praça Salgueiro Maia, no centro histórico da cidade. “A importância das festas é grande para a comunidade, porque constitui um momento de convívio e de partilha, em que muitas famílias que estão separadas aproveitam para organizar os seus encontros, para virem à cidade e estar com os amigos”, disse à Lusa Ilda Joaquim, presidente da auatquia.

O primeiro dia de festa, 20 de Junho, inicia com uma arruada seguindo-se, no Palco Salgueiro Maia, a actuação da banda Contra Relógio, e um concerto da banda Táxi, no palco principal, com a animação posterior a cargo de DJ. Ao longo de nove dias, o evento conta com iniciativas culturais e lúdicas, nomeadamente concertos com Maninho (dia 21), Tributo a Michael Bublé (22), Banda T (23), Cromos da Noite (24), Sara Correia (25), Fonzie (26), Profjam (27), Mickael Carreira e Bombatuque (28), entre outros, a par de uma mostra de artesanato, exposições, arraiais, dança, desporto, ilusionismo, animação de rua e gastronomia.

O dia 23 de Junho é habitualmente dedicado ao programa religioso, com a missa de vigília na Igreja da Sagrada Família, seguida da procissão de S. João, com o dia 24 de Junho, Dia do Padroeiro da Cidade, a integrar a missa de solenidade do nascimento de São João Baptista.