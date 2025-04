Plano Nacional das Artes nas escolas de Tomar

O município de Tomar assinou no dia 14 de Abril, nos Paços do Concelho, o protocolo de parceria com o Plano Nacional das Artes (PNA). A cerimónia contou com a presença do presidente da câmara, Hugo Cristóvão, e do comissário executivo do PNA, Paulo Pires do Vale, bem como de representantes do Agrupamento de Escolas Templários, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e da Escola Profissional de Tomar, que já integram o PNA. O intuito do protocolo é promover acções concretas de colaboração entre a autarquia e o plano, no âmbito da educação e da cultura.

Entre as acções previstas está a implementação do Plano Cultural de Escola (PCE) e a adesão a outros programas e medidas que propõem a fruição e produção cultural como parte integrante do currículo escolar, seja como instrumento, conteúdo ou metodologia para a aquisição de competências. Nesse sentido, o protocolo pretende garantir as condições de cooperação técnicas, organizacionais, sociais, formativas, comunitárias e pedagógicas entre os outorgantes com vista a implementar os três eixos do Plano de Acção Estratégica do PNA: Política Cultural e Territorialização; Pensamento e Mediação; e Educação, Participação e Acesso.