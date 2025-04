Dia Mundial do Livro assinalado na Biblioteca de Tomar

Iniciativa conta com uma sessão especial hora do conto e uma caça ao tesouro.

A Biblioteca Municipal de Tomar vai assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. A iniciativa, que conta com uma sessão especial hora do conto e uma caça ao tesouro, vai decorrer na quarta-feira, 23 de Abril.

A Hora do Conto está marcada para as 17h00. De seguida, a partir das 17h30, acontece a actividade Caça ao Tesouro da Biblioteca.