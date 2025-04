Encontro de Conservação do Património Cultural em Torres Novas

A Câmara de Torres Novas vai organizar no dia 9 de Maio o 1.º Encontro de Conservação do Património Cultural, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus. A iniciativa decorre na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes e conta com a colaboração do Politécnico de Tomar e da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial.

O programa integra colóquios com especialistas e momentos de debate sobre conservação e restauro do património cultural, bem como uma visita à Central do Caldeirão, da parte da tarde. O 1.º Encontro de Conservação do Património Cultural é uma acção de formaçã certificada e carece de inscrição obrigatória através de um link que pode ser consultado no site do município de Torres Novas, onde também está disponível o programa completo.