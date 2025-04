Maria Teresa Gonzalez foi à Biblioteca de Salvaterra de Magos incentivar jovens a ler

A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos acolheu a 10ª edição do concurso de leitura “Concelho a ler… nas escolas”, um evento que se realizou a propósito do Dia Internacional do Livro Infantil. Como jurada do evento a escritora Maria Teresa Gonzalez, autora do livro “A Lua de Joana”, e de mais de 180 outros títulos, enalteceu o “momento maravilhoso de leitura”, deixando uma palavra de confiança e motivação aos jovens alunos. “Leiam, leiam alto, não tenham medo de ler. É ouvir a voz, a entoação, continuem a ler, deem esse prazer aos outros, ajudem-nos a conhecer os livros”, disse.

Helena Neves, vice-presidente do município de Salvaterra de Magos e uma das juradas do concurso, destacou a O MIRANTE a importância de fomentar a leitura desde cedo, acrescentando que “ler é viajar, e nós enquanto adultos é fundamental passarmos esse gosto pela leitura. Os professores e as famílias são essenciais na formação”, vincou. Helena Neves assume-se como viciada em livros desde criança, muito por culpa da falta de outros passatempos. Lê todos os dias e questionada sobre o livro que mais a marcou não heista na resposta: “O Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry.

As restantes três juradas do concurso foram as professoras Helena Grácio, do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, Manuela Centeio, do Agrupamento de Escolas de Marinhais, e Filomena Rubio, coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares. O intervalo entre as leituras dos excertos por parte dos estudantes e a entrega dos diplomas de participação e prémios aos vencedores serviu de convívio para cantar os parabéns e cortar o bolo pela 10ª edição do concurso.

A fase final do concurso reuniu os alunos vencedores da fase escolar de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos e de Marinhais. Alunos do 1º ao 9º ano mostraram as suas qualidades na leitura e superaram mais um desafio promovido pela Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, que celebra 40 anos de funcionamento este ano, pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelos Agrupamentos de Escolas.