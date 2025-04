As Tasquinhas de Alcobertas, de 9 a 18 de Maio, assinalam o 26º aniversário da elevação de Alcobertas a vila com gastronomia, concertos, actividades, animação, exposições, artesanato e espaço para crianças. A inauguração está agendada para sexta-feira, 9 de Maio, às 19h00, no Pavilhão Susana Feitor, em Alcobertas, concelho de Rio Maior. Do cartaz musical fazem parte Jorge Guerreiro, Saúl, Quarto Escuro e Sunset 91, além de DJs.