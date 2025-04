Festival FESTAMBO regressa a Ourém

O FESTAMBO, festival artístico e cultural promovido pela Academia de Música Banda de Ourém (AMBO), vai decorrer de 3 de Maio a 15 de Junho em Ourém. Estão previstos doze eventos e a participação de cerca de 600 artistas. Esta é a 19ª edição do festival, que já está enraizado no panorama cultural ouriense e da região.

O arranque vai acontecer nos dias 3 e 4 de Maio. No dia 3, o auditório da sede da AMBO vai receber o concerto Uni.O.Mare, com actuações de Pedro Ferreira, na guitarra, e de Rairton Lima, no bandolim. No dia 4, o auditório da ARCA, em Atouguia, recebe o espectáculo Jovens ao Palco, com actuações de alunos da Escola de Música, da Banda Juvenil de Ourém e da Classe de Conjunto da Escola de Música da Sociedade Filarmónica de Alvorninha.