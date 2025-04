“Ser lésbica em Portugal” é tema de encontro em Torres Novas

A comissão organizadora da Marcha do Orgulho de Santarém vai promover o encontro “Ser lésbica em Portugal: histórias e desafios”, sábado, 3 de Maio, às 15h00, na Biblioteca Municipal de Torres Novas. A conversa vai contar com a presença das activistas, mulheres e lésbicas Fabíola Cardoso, Paula Monteiro e Hérika Lorena.

Com esta conversa, a comissão pretende assinalar o mês da visibilidade lésbica, o mês de Abril, mas também demonstrar “o quão necessário e urgente é falar das vivências e experiências de mulheres lésbicas, não só no contexto nacional, bem como no rescaldo das últimas notícias e acontecimentos que colocam em risco muitos dos direitos LGBTQIAP+ conquistados em países europeus e não-europeus”.