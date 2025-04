Ourém comemora 25 de Abril com história, música e arte

O município de Ourém vai assinalar o 51º aniversário do 25 de Abril com um vasto programa. As comemorações começam no dia 24 e só terminam no dia 27. Entre as diversas iniciativas está o lançamento de um livro, concertos, a inauguração de um mural de arte urbana e o aniversário da Biblioteca Municipal.

Na noite de 24 de Abril, o auditório cultural do antigo edifício dos Paços do Concelho vai receber o lançamento do livro “50 memórias, 50 Histórias”. De seguida, vai decorrer o espectáculo “25.4 FM”, pela Sociedade Filarmónica Ouriense. No dia 25, de manhã, as cerimónias oficiais arrancam com o hastear das bandeiras e Hino Nacional, com participação da Banda da Associação Filarmónica 1º Dezembro Cultural e Artística Reis Prazeres. As cerimónias ficam completas com a Inauguração de Mural de Arte Urbana, junto à Rotunda (confluência da R. Dr. Armando Henrique Reis Vieira, Estrada da Caridade e Nacional 113).

As comemorações prosseguem dia 26, com o concerto de Paulo de Carvalho + Sociedade Filarmónica Ouriense, no Teatro Municipal de Ourém. Finalmente, no dia 27, vai ser assinalado o 67º aniversário da Biblioteca Municipal de Ourém com contos, oficina de construção de cravos e entrega de prémios.