Sardoal celebra o 25 de Abril até Maio

Os 51 anos do 25 de Abril vão ser assinalados no concelho de Sardoal através de um conjunto de iniciativas, promovidas pelo município em parceria com diversas entidades. As comemorações começam no dia 23 de Abril e só terminam em Maio. Não vão faltar momentos culturais, desportivos e muita animação.

No dia 23, o Centro Cultural Gil Vicente (CCGV) recebe a apresentação do livro “A História que um dia também vais contar”, de Pedro Dyonysyo. No dia 24 é exibido, no CCGV, o documentário “Sempre”, com a presença da realizadora Luciana Fina. O cinema volta ao Centro Cultural no dia 26, com o filme “Camarada Cunhal”, que estreia a nível nacional no dia 24. A Biblioteca Municipal vai ter patente, a partir de 24 de Abril e até 20 de Maio, a Exposição “Adeus, Pátria e Família”, cedida pelo Museu do Aljube.

No manhã de 25 de Abril vai ter lugar a cerimónia do Hastear das Bandeiras nos Paços do Concelho, seguindo-se as tradicionais Corridas da Liberdade. À tarde, no Parque Desportivo Municipal, vai decorrer o XIX Torneio Interconcelhio de Escolinhas de Futebol, dinamizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os Lagartos”. Ainda na tarde de 25 de Abril, vai decorrer uma Assembleia Municipal Extraordinária no CCGV, subordinada ao tema “Princípios e Valores do 25 de Abril, em abril de 2025”.

A 26 de Abril, a Biblioteca Municipal acolhe a iniciativa À Conversa com… Clara Não, ilustradora, escritora e feminista. A encerrar as celebrações, o CCGV apresenta, a 30 de Maio, o espetáculo de dança contemporânea, música e poesia “Flor da Liberdade”, pelo colectivo Dancema.