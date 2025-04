Tomar homenageia autarcas no 25 de Abril

Comemorações do 25 de Abril em Tomar vão arrancar com uma homenagem a autarcas, seguindo-se a sessão solene da assembleia municipal. O dia fica completo com o Doce Passeio Doce e a realização de mais um Templários Rally Classic.

O município de Tomar vai assinalar o 51º aniversário do 25 de Abril com um conjunto de actividades que começam às 10h00 da manhã e só terminam à noite. As comemorações vão arrancar com uma homenagem a autarcas, seguindo-se a sessão solene da assembleia municipal. O dia fica completo com o Doce Passeio Doce, que leva às ruas as pastelarias do concelho, e por fim, a realização de mais um Templários Rally Classic.

De manhã vai decorrer o descerramento de uma lápide identificativa da Rua António Lopes Rodrigues, junto à Escola Básica de Santa Iria. Além da evocação da memória do antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, a cerimónia pretende simbolicamente homenagear todos os autarcas do concelho de Tomar. À tarde vai decorrer, no salão nobre dos Paços do Concelho, a habitual sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Tomar, com alocuções alusivas ao Dia da Liberdade, bem como momentos musicais.

Paralelemente, a Praça da República vai receber o Doce Passeio Doce. Para além da doçaria conventual e regional, vão estar disponíveis para aquisição outras iguarias locais como o mel, compotas, licores e bebidas tradicionais. O espaço vai contar ainda com animação a cargo do Coro da Universidade Sénior de Tomar, Rancho Folclórico da Linhaceira e Thomar Sellium - grupo de dança medieval, acompanhado pelo grupo de música medieval Sacarrabos.

Tomar recebe ainda mais uma edição do Templários Rally Classic. A partida vai acontecer durante a tarde, na Várzea Grande, com duas classificativas na zona de Porto de Cavaleiros, seguindo-se mais duas classificativas nocturnas na cidade, centradas na Avenida Norton de Matos. A prova conclui-se no sábado, com classificativas em Dornes (Ferreira do Zêzere), durante a manhã e na zona dos Brasões à tarde.