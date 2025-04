Abrantes inaugura Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida

O Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida (MAC), que reúne obras representativas das várias fases do percurso de mais de meio século da actividade artística do escultor, vai ser inaugurado em Abrantes no próximo sábado, 26 de Abril, anunciou o município. O novo equipamento, que resultou de uma morosa empreitada de restauro, reabilitação e ampliação do Edifício Carneiro, junto ao castelo da cidade e que já foi escola e espaço de cultura, implicou um investimento de 2,5 milhões de euros (ME), e vem “concluir o projecto de criação de uma rede de museus em Abrantes”, disse o presidente do município, Manuel Valamatos (PS), em declarações à Lusa. A rede integra também o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira e o Panteão dos Almeida.

Tendo feito notar que a inauguração do MAC vai permitir “libertar” a galeria municipal para trabalhos do artistas locais e regionais, num espaço que tem estado a funcionar como “laboratório” para o novo museu, o autarca destaca que Abrantes fica com um conjunto muito atractivo de estruturas culturais ao serviço da região e do país.

As obras representativas da atividade artística do escultor Charters de Almeida ficarão expostas no interior e no exterior do edifício, dotado de um auditório polivalente, com 63 lugares, além dos espaços expositivos interiores, com 17 salas, algumas das quais para exposições de carácter permanente e temporário. A obra está integrada nas intervenções de regeneração urbana - recuperação de património municipal - mas também integra a "estratégia de oferta de produtos turísticos que atraiam mais pessoas para o território" de Abrantes, "diferenciando-se pela aposta na vertente cultural, lúdica e educativa", afirma Manuel Valamatos.

Também a zona exterior envolvente do logradouro do antigo Edifício Carneiro foi tratada com a finalidade de ser a porta de entrada para um percurso de exposição ao ar livre até à entrada do Jardim do Castelo, confluindo com o espaço da fortaleza e área em redor.

Questionado sobre os atrasos na execução do projecto, cuja empreitada foi aprovada em Maio de 2017, o autarca admitiu um “processo longo”, tendo apontado a “pandemia, guerra, inflação e dificuldades de recrutamento de mão-de-obra especializada” como factores que levaram a “alterações do calendário” das obras. A empreitada foi adjudicada à empresa Tecnorém pelo valor de 2,5 mihões, com comparticipação comunitária de 2,3 milhões, sendo de 720 dias o prazo inicial previsto para a execução.

Charters de Almeida doou ao município de Abrantes uma parte significativa da sua colecção, num percurso artístico onde se destacam as obras em grande escala, conhecidas por "Cidades Imaginárias", que chegam a atingir 40 metros de altura.

Nascido em Lisboa em 1935, Charters de Almeida tem obras em Portugal, Estados Unidos, Canadá e Itália, entre outros países. Estudou escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde se formou. Várias vezes premiado em concursos nacionais e internacionais, está representado em museus, fundações e coleções particulares em Portugal e noutros países da Europa e do mundo.