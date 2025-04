Fátima acolhe Festival Internacional de Cinema de Temática Religiosa Cristã em 2026

Fátima foi a cidade escolhida para a realização, em Setembro de 2026, do Festival Internacional de Cinema de Temática Religiosa Cristã. A iniciativa vai ser organizada e promovida pela associação de artes cinematográficas Ensaio Imperdível. Trata-se de um evento pioneiro em Portugal, onde as obras audiovisuais e cinematográficas em exibição são exclusivamente de temática religiosa cristã. Para dar a conhecer melhor o projecto ao público em geral, vai decorrer no dia 17 de Maio, nos Missionários da Consolata, em Fátima, uma sessão de antevisão do festival.

O cineFé, assim se intitula o festival internacional, pretende fomentar a produção audiovisual de temática religiosa cristã, ao mesmo tempo que procura ser um veículo de intercâmbio cultural e de diálogo, usando a linguagem cinematográfica e audiovisual. A Ensaio Imperdível, responsável pela organização do festival, é uma associação de artes cinematográficas sediada em Ourém. Recém-criada, integra nos seus órgãos sociais profissionais das áreas da Comunicação Social, Cinema, Cinema Documental, Produção Multimédia, Som e Imagem, Publicidade e Marketing Relacional.