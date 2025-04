Lucky Duckies sopram 38 velas com concerto especial no Bombarral

O vocalista e fundador dos The Lucky Duckies, Marco António, celebra esta sexta-feira, 25 de Abril, o seu 58º aniversário e traz consigo uma celebração dupla: os 38 anos da emblemática banda portuguesa que também foi criada nesse dia. Para marcar a ocasião, os The Lucky Duckies convidam o público a juntar-se às festividades no sábado, 26 de Abril, pelas 17h30, no anfiteatro municipal do Bombarral. O evento, com entrada livre, será um sunset vintage concert, prometendo boa música, nostalgia e muita animação. Com um percurso notável que atravessa quase quatro décadas de palco, os The Lucky Duckies são uma referência no panorama musical nacional, conhecidos pelo seu estilo vintage e performances envolventes. Marco António, a alma e voz do grupo, mantém viva a chama do swing, rock’n’roll e do charme dos velhos tempos, agora com motivos redobrados para celebrar.