Recolha de Sangue na Póvoa de Santa Iria apela à solidariedade da comunidade

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar uma nova colheita de sangue a 28 de Abril, segunda-feira, entre as 15h00 e as 19h00, numa Unidade Móvel que ficará estacionada no pátio da Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco. A iniciativa tem como principal objectivo recolher o maior número possível de unidades de sangue. Paralelamente, procura também sensibilizar os mais jovens para a importância da dádiva de sangue, fomentando assim o aparecimento de novas gerações de dadores.