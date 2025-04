Senza convidam Banda Filarmónica Gualdim Pais para Concerto de Abril em Tomar

O Cine-Teatro Paraíso Tomar vai receber os Senza e a Banda Filarmónica Gualdim Pais para um concerto de comemoração do 25 de Abril. O espectáculo está marcado para sábado, 26 de Abril, a partir das 18h00. Os Senza vão juntar as suas sonoridades de viagem ao colectivo da Banda Filarmónica Gualdim Pais, num fim de tarde que pretende celebrar a diversidade e a liberdade.

“Um concerto arrojado, com as sonoridades exóticas das paragens remotas das viagens dos Senza e uma selecção de canções emblemáticas de Abril”, é assim que está a ser promovido o espectáculo. Com estilos criativos num espectro muito alargado, a dupla composta por Catarina Duarte e Nuno Caldeira e a Banda Filarmónica Gualdim Pais apresentam um concerto preparado ao pormenor, com arranjos musicais surpreendentes.