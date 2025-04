Tomar vai comemorar o Dia Mundial da Dança com diversas iniciativas

O Dia Mundial da Dança, assinalado a 29 de Abril, vai ser comemorado em Tomar com diversas iniciativas. Na terça-feira, dia 29, o Cine-Teatro Paraíso vai receber, a partir das 15h00, um workshop de dança e novas tecnologias. Mais tarde, às 17h30, a Praça da República vai ser palco do evento Line Dancer, organizado pela T’Inspirar - Cooperativa Integral. No dia 30 de Abril, véspera de feriado, a Vortice Dance Company apresenta o espectáculo “Chroma” no Cine-Teatro Paraíso, com início às 21h30.

As comemorações do Dia Mundial da Dança em Tomar são organizadas pelo Município de Tomar e Vortice Dance Company, com apoios da República Portuguesa, Direcção Geral das Artes e Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.