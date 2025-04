Festa das Tasquinhas e do Torricado em Alcoentre arranca a 2 de Maio

A freguesia de Alcoentre, no concelho de Azambuja, está a organizar mais uma edição da Festa das Tasquinhas e do Torricado, que vai decorrer entre 2 e 4 de Maio, no espaço envolvente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre.

A inauguração está marcada para as 19h00 de sexta-feira com abertura das tasquinhas. A animação do recinto será assegurada pela banda “Xeques Orquestra”, a partir das 22h00.

No sábado, 3 de Maio, as tasquinhas abrem pelas 12h00. O evento será animado durante a tarde, com início às 16h00, pelo Ranho Folclórico da Casa do Povo de Alcoentre, uma actuação do grupo “Casais Combat” da Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças, e também com a animação da bandinha “Amigos da Música”.

A partir das 21h00, sobem ao palco a escola de Karaté da A.C.R. de São Salvador e Espinheira, o grupo de dança juvenil “Double D” da A.C.R. de Casais das Boiças e, por último, a banda musical “Grupo AF”.

No último dia do evento, domingo, 4 de Maio, a abertura das tasquinhas é ao meio-dia e a animação está garantida a partir das 16h00. Está anunciada a actuação da Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, do Grupo de Ginástica Manutenção da Associação Desportiva e Cultural de Tagarro e do grupo musical “Os Eiras”. Às18h00 terá lugar um espectáculo de ‘stand-up comedy’, com o humorista João Caçoilas.

Na sexta-feira e no sábado, o encerramento terá lugar às 04h00, e o ponto final da festa será pelas 20h00 de domingo. A Festa das Tasquinhas e do Torricado em Alcoentre é um evento com entrada livre organizado pela Junta de Freguesia de Alcoentre, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Azambuja e que está integrado na marca Azambuja- Terras do Torricado.