Mural na Secundária Alves Redol em VFX celebra revolução de Abril

A turma de artes do 10º ano da Escola Secundária Alves Redol, em Vila Franca de Xira, inaugurou a 23 de Abril um mural comemorativo dos 50 anos da revolução do 25 de Abril. O Mural, realizado por 13 alunos e pelo artista plástico Vile, está exposto junto à entrada da escola, retratando temas como a liberdade e a educação. O descerramento da placa do mural foi antecedido por uma breve cerimónia de apresentação do trabalho realizado pelos alunos, apresentação de uma visita 3D sobre o mural e, já no exterior da escola, a actuação de dança para expressar a falta de liberdade antes do 25 de abril de 1974 e a liberdade que aconteceu depois da Revolução dos Cravos.