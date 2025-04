O XII Oeste Lusitano decorre de 1 a 4 de Maio nas Caldas da Rainha

Organizado pela Associação de Criadores Puro Sangue Lusitano do Oeste, em conjunto com o Município, homenageia José Taganho que há 100 anos protagonizou a única Volta a Portugal a Cavalo.

Decorre nas Caldas da Rainha, de 1 a 4 de Maio, no Parque D. Carlos I, a XII edição do Oeste Lusitano, evento que assume como ponto de encontro de cavaleiros, criadores, amantes do cavalo e todos aqueles que vêem no Puro Sangue Lusitano um símbolo de identidade e excelência.

Este ano, o evento presta homenagem a uma figura lendária do mundo equestre português, José Tanganho, cavaleiro tauromáquico e aventureiro que, há 100 anos, protagonizou a primeira e única Volta a Portugal a Cavalo (1925-2025).

Ao longo de quatro dias, o Parque D. Carlos I será palco de um programa diversificado, onde se cruzam espectáculos equestres, concursos hípicos, exposições de criadores e coudelarias de referência, música, arte e gastronomia tradicional.

Assumindo-se como, muito mais do que um evento equestre, o Oeste Lusitano é, segundo o Presidente da Associação de Criadores Puro Sangue Lusitano do Oeste (ACPSLO), que o organiza, Pedro Columbano, “Uma celebração viva da cultura portuguesa e um reflexo da riqueza e da tradição equestre do país, sendo também um evento que traz dinamismo à economia local, promove o turismo e valoriza o património cultural e natural da região.”.

Espectáculos equestres com algumas das coudelarias, cavaleiros e cavalos mais notáveis da actualidade; Concurso hípico; Concurso de Modelo e andamentos; 1ª Exibição de Atrelagem; Demonstrações de arte equestre e equitação clássica; Exposição de criadores e coudelarias de prestígio, fazem parte do programa, que inclui ainda, um espaço de gastronomia e mercado tradicional e actividades para toda a família.