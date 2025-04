Semana Académica e da Juventude em Santarém

A Semana Académica e da Juventude de Santarém decorre de 30 de Abril a 4 de Maio, abrindo com uma noite de Serenatas no Largo do Seminário e um Arraial Académico no Campo Infante da Câmara, onde está montada uma tenda gigante que recebe os espectáculos das restantes noites. Os cabeças de cartaz são Afro Broters (1 de Maio), Mizzy Miles (2 de Maio), e Átoa (3 de Maio). Não vai faltar também a música de diversas tunas académicas e de DJs.

Com a realização do evento o estacionamento fica interdito o recinto do mercado quinzenal até dia 5 de Maio. Todas as alterações à normal circulação serão devidamente sinalizadas pelos serviços da Câmara de Santarém, anunciou o município em edital.