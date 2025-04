Filarmónica Alcanedense celebra 127 anos de 1 e 3 de Maio

Decorrem de 1 a 3 de Maio, em Alcanede, Santarém, as comemorações do 127.º aniversário Sociedade Filarmónica Alcanedense (SFA), com um programa diversificado e aberto à população.

As celebrações iniciam-se amanhã, quinta-feira, dia 1 de Maio, pelas 16h00, na Associação Recreativa e Cultural de Alcanede com uma apresentação conjunta das Escolas de Música da SFA e da União Filarmónica de A-da-Gorda (Óbidos).

No Sábado, 3 de Maio será, o dia começa com um peditório e, da parte da tarde, a partir das 17 horas há uma romagem ao cemitério em homenagem a todos os músicos, maestros, sócios e amigos da SFA já falecidos.

A seguir à sessão solene comemorativa do 127º aniversário, marcada para as 21h00 , haverá um concerto com a Banda Filarmónica União Sertaginense (Sertã), seguido da actuação da Banda Filarmónica de Alcanede.

Antes da sessão solene; pelas 19h00 é o jantar de confraternização da "Família SFA", no Salão do Parque de Jogos de Alcanede, com marcações disponíveis através do telefone 962 388 464.