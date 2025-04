Rainha das Vindimas de Rio Maior é eleita a 1 de Maio

Convites para a gala estão disponíveis no Cineteatro de Rio Maior

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Gala da Rainha das Vindimas de Rio Maior realiza-se na noite de 1 de Maio no antigo salão dos bombeiros. Os convites estão disponíveis no Cineteatro de Rio Maior e cada pessoa pode levantar no máximo dois ingressos. Não se efectuam reservas. Recorde-se que a vencedora vai representar Rio Maior na Gala Nacional da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros.