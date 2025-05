Adega Casal Martins é a próxima paragem do Sons na Adega em Tomar

A próxima iniciativa “Sons na Adega” em Tomar vai decorrer, no dia 3 de Maio, na Adega Casal Martins, a partir das 18h00. Vai haver música e danças tradicionais romenas com o Grupo Musical Maestro e Hora Moldovenilor. A Adega Casal Martins está localizada na Fontinha, freguesia de Casais.



Sons na Adega é uma iniciativa do Município de Tomar em parceria com as Adegas dos Produtores de Vinhos Certificados pela CVR Tejo existentes no concelho nabantino. Trata-se de um roteiro que associa experiências enogastronómicas a espectáculos diversos.