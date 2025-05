Bombeiros de Tomar organizam Subida Templária

O Bombeiros Municipais de Tomar estão a preparar a realização de uma prova inédita na cidade. A primeira edição da prova Subida Templária vai decorrer no sábado, 3 de Maio. Com início na Rua Serpa Pinto, conhecida como Corredoura, a prova vai ter o seu término junto ao emblemático Castelo e Convento de Cristo. A concorrer vão estar bombeiros nacionais e internacionais profissionais, voluntários ou privativos.

A prova, que tem início marcado para as 9h30, vai ser constituída por uma subida de aproximadamente 500 metros, com um desnível positivo de 65 D+. A organização é dos Bombeiros do Município de Tomar e da Associação Cultural e Desportiva e de Beneficência dos Bombeiros de Tomar, com apoio da Thomar Honoris.