Centro Escolar de Riachos é exemplo na inclusão de alunos surdos

A Unidade de Apoio de Alunos Surdos (UAAS) foi criada em 1999 na Escola Básica de Riachos e foi o ponto de partida para tornar o Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, de Torres Novas, como a referência em ensino bilíngue para crianças e jovens surdos no distrito de Santarém. Dessa equipa fundadora fez parte Adília Pedro, coordenadora de Educação Especial, que lembra a urgência de dar uma resposta adequada às necessidades educativas dos alunos surdos já existentes no concelho de Torres Novas e outros dos concelhos limítrofes.

No ano lectivo de 2024/25 frequentam o Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves 18 alunos com surdez, do pré-escolar ao 12.º ano. No Centro Escolar dos Riachos há 15 alunos surdos a aprender Língua Gestual Portuguesa e integrados em turmas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo. Joana Neves tem 9 anos e vem todos os dias de Tomar, onde vive, para ter aulas em Riachos. Apesar de surdez moderada bilateral, está a aprender a tocar flauta transversal há mais de um ano e sente-se bastante segura a fazê-lo.