Feira Rural transforma Arruda dos Vinhos na capital do mundo rural este fim de semana

Este fim-de-semana, dias 2, 3 e 4 de Maio, regressa ao concelho de Arruda dos Vinhos, a meia hora de Lisboa, a Feira Rural, uma celebração das tradições do mundo rural da região. O evento decorre este ano na Academia de Dressage de Portugal e promete três dias repletos de cultura, tradição, sabores e música. Situada na confluência entre o Ribatejo, o Oeste e a região saloia, Arruda dos Vinhos mantém uma forte identidade rural, sustentada na viticultura, nas tradições equestres e tauromáquicas e na ligação profunda à terra. É precisamente essa herança que o município quer valorizar com esta feira.

O programa é vasto e pode ser consultado no site do município, mas inclui actividades equestres e taurinas, galas de dressage, demonstrações de falcoaria e cães pastores, baptismos a cavalo e a presença de campinos e amazonas. A música também marca presença com actuações de sevilhanas, folclore tradicional e dois espectáculos: Berg, a 3 de Maio pelas 22h00, e um concerto de Fado Marialva, dia 4 às 21h00. Os visitantes poderão ainda saborear o melhor da gastronomia local, participar em provas de vinho, explorar bancas de artesanato e conhecer de perto uma exposição de máquinas agrícolas, num ambiente pensado para toda a família.

Com entrada gratuita, a Feira Rural pretende ser não só um ponto de encontro entre tradição e inovação em Arruda dos Vinhos mas também uma oportunidade de mostrar como a vida do campo continua viva e pujante às portas da capital.