Luiz Rocha celebra 45 anos de fado com concerto em Sacavém

O fadista Luiz Rocha vai assinalar 45 anos de cantigas já este sábado, 3 de Maio, no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Sacavém. O espectáculo está marcado para as 21h30 e conta com a actuação de vários artistas do fado e da canção portuguesa.

Luiz Rocha, que reside em São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira, vai apresentar o seu trabalho em CD Fado por Lisboa, acompanhado pelos músicos Arménio de Melo, na guitarra portuguesa, Carlos Macieira, na viola, e João Moreira, na viola-baixo.

As entradas são livres.