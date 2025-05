Pastorinhos recebe Festa Anual em Honra de Nossa Senhora de Fátima

A aldeia de Pastorinhos, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar, vai receber a Festa Anual em Honra de Nossa Senhora de Fátima nos dias 3 e 4 de Maio. A festa conta com serviço de restaurante, quermesse e animação musical. Na tarde de domingo vai decorrer a missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, seguida de procissão. A romaria é também uma homenagem ao Dia da Mãe, que se celebra no domingo, 4 de Maio.

No que diz respeito à animação musical, sábado, dia 3, há baile com Élsio Nunes, e no domingo, dia 4, a animação musical vai estar a cargo de Da Cruz One Man Band, com baile por PA3. A Festa em Honra de Nossa Senhora de Fátima é organizada pela Igreja dos Pastorinhos.