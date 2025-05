Chuva complica Feira das Tertúlias em VFX

Decorre até amanhã, domingo, em Vila Franca de Xira, a sexta edição da Feira das Tertúlias, organizada pela Associação das Tertúlias Tauromáquicas do concelho de Vila Franca de Xira.

O certame, que inclui mostra de produtos locais, divertimentos e petiscos, está a decorrer no parque urbano do Cevadeiro, junto à Praça de Toiros, em redor do monumento ao forcado. A iniciativa tende a juntar centenas de aficionados mas este ano a chuva não tem facilitado a vida à organização e vários eventos taurinos na tarde de sábado foram cancelados. A organização diz a O MIRANTE que não há planos para os realizar em data futura.

*Reportagem desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE