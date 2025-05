Politécnico de Tomar esteve na Moldávia para reforçar cooperação externa

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) reforçou a sua cooperação com a Moldávia, através de uma série de encontros e reuniões de trabalho. O presidente do IPT, João Coroado, e o pró-presidente, Célio Gonçalo Marques, foram recebidos pela presidente da República da Moldávia, Maia Sandu, num encontro que reafirmou o compromisso de fortalecer os laços e promover a cooperação entre os dois países. A visita à Moldávia incluiu reuniões com a Ion Creangă State Pedagogical University, o Museu Nacional de Etnografia e História Nacional, o presidente do parlamento da Moldávia, a presidente da comissão para a Cultura e Educação e o ministro da Educação e da Investigação, e, ainda, uma entrevista nos estúdios da TV Moldova 1.

Os representantes do IPT participaram numa reunião estratégica na Ion Creangă State Pedagogical University (UPSC). As discussões focaram-se na internacionalização dos programas de estudo, no intercâmbio de boas práticas e na criação de novas oportunidades de colaboração. A visita à Moldávia incluiu uma recepção pela directora do Museu Nacional de Etnografia e História Nacional, onde foram exploradas possibilidades de colaboração cultural e intercâmbio de conhecimentos.

Num encontro com o presidente do Parlamento da Moldávia, Igor Grosu, foram abordados temas relacionados com o desenvolvimento educacional e cultural, reforçando o compromisso de ambos os países em trabalhar juntos para o progresso. O ministro da Educação e da Investigação da Moldávia, Dan Perciun, reuniu-se com o presidente e o pró-presidente do IPT para explorar novas formas de cooperação e apoio mútuo em projectos educacionais. A visita incluiu também uma reunião com o reitor Viorel Bostan e a vice-reitora Daniela Pojar, da Universidade Técnica da Moldávia, onde foram discutidas iniciativas conjuntas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.