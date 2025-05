Redes sociais lidam mal com a liberdade de expressão dos cartoonistas

As redes sociais lidam mal com a liberdade de expressão e continuam a bloquear e eliminar publicações com desenhos que vários cartoonistas tentam publicar. O lamento foi ouvido à margem da inauguração da edição deste ano da Cartoon Xira, 26ª edição da mostra de cartoons de Vila Franca de Xira. O certame, que mostra os melhores desenhos do último ano, abriu portas na tarde de 25 de Abril, precisamente um dia depois do vilafranquense Vasco Gargalo ter visto uma rede social “censurar-lhe” um desenho. A imagem mostrava o primeiro-ministro israelita vestido como um militar nazi, de suástica no braço, a usar uma máscara de Hitler.

“Temos algumas liberdades condicionadas nas redes sociais. Não é a primeira vez e não será a última que me fazem isto. Retiraram, fizeram uma revisão e voltaram a colocá-lo. Mas fica sempre uma revolta. Assiste-se diariamente a crianças em Gaza a morrerem, com imagens bastante fortes a serem publicadas nas redes sociais. E depois um cartoon, com uma crítica humorística, um olhar mordaz sobre a actualidade, já merece ser removido, não se entende”, critica o cartoonista a O MIRANTE. Esta não foi a primeira vez que o desenhador vilafranquense foi alvo de censura. Em 2020 a Courrier International ponderou retirar-lhe o prémio Plumes Libres, que lhe atribuíra no ano anterior, depois do cartoonista ter sido acusado de ser anti-semita, também por causa de um cartoon envolvendo o primeiro-ministro israelita.

O curador da Cartoon Xira, António Antunes, não estranha a postura das redes sociais face aos cartoons e considera que as mesmas não são boas para a liberdade de expressão. “As redes sociais não são coisa boa mas o ambiente no geral não é bom, no que diz respeito à sociedade em que vivemos”, critica.

A 26ª edição do Cartoon Xira ter sido inaugurada precisamente no dia em que se celebra a liberdade teve, para o autor, um significado especial. “Mesmo perante tudo o que vai acontecendo os cartoonistas vão resistindo”, afirmou António Antunes, com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, a elogiar a resiliência dos cartoonistas e a sua luta pela liberdade de expressão.

Cartoons saíram à rua

Uma das novidades na edição deste ano da Cartoon Xira, que fica em exposição com entrada livre no Celeiro da Patriarcal até 8 de Junho, foi uma sessão de caricatura ao vivo na rua, na tarde de sábado, 26 de Abril, permitindo a quem passeava na cidade interagir com os cartoonistas e levar para casa uma caricatura feita pelos maiores nomes do meio. “Sairmos à rua e desenhar caricaturas de quem passa é mais uma forma de nos afirmarmos pela diferença. A ideia é chamar a população a participar mais e interessar-se pelo evento e ao mesmo tempo levar uma recordação para casa”, conta António Antunes a O MIRANTE.

A exposição “cartoons do ano” volta a apresentar em retrospectiva – em 100 cartoons - os momentos mais relevantes de Portugal e do Mundo no ano passado, contando com a participação dos cartoonistas nacionais António Antunes, André Carrilho, António Maia, Cristiano Salgado, Cristina Sampaio, João Fazenda, Nuno Saraiva, Pedro Silva, Rodrigo de Matos e Vasco Gargalo.