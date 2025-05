partilhe no Facebook

Alenquer promove “Fim de Semana Jovem” com três dias de cultura e animação

Alenquer acolhe entre 9 e 11 de Maio a primeira edição do “Fim de Semana Jovem”. O evento vai ter lugar na sede de concelho e conta com um concurso de talentos, workshops, dança urbana, uma “color run-Alenquer a cores”, maquilhagem, mercadinho, introdução à ilustração digital, demonstrações, actividades desportivas e muito mais. O Auditório Damião de Góis, o Fórum Romeira, o Pavilhão de Zinco e o Skate Park são os pontos de atracção para as actividades que vão animar Alenquer durante três dias.

A entrada é livre em todos os eventos, mas algumas necessitam de inscrição prévia.