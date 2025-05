Equilíbrio verbal estreia “Nosso medo de não ser” em Alverca

A associação cultural Equilíbrio Verbal, de Alverca do Ribatejo, vai estrear o seu novo espectáculo, “Nosso medo de não ser”, a 11 de Maio às 16h00 no Centro Cultural do Bom Sucesso. É um espectáculo que reúne quatro figuras femininas da literatura — Julieta, Antígona, Castro e Medeia — num diálogo poético que explora temas de identidade e resistência. A performance será enriquecida com uma interpretação ao vivo de violoncelo. As interpretações estão a cargo de Alice das Neves, Andreia Félix, Joana Maurício e Joana Pazo Silva.

A Equilíbrio Verbal, fundada em 2012, é uma associação cultural sem fins lucrativos sediada em Alverca do Ribatejo. Composta por um grupo de apaixonados pelo teatro, a associação tem como missão desenvolver actividades artísticas interdisciplinares, estimular a criatividade e fomentar a participação cultural da comunidade. Ao longo dos anos, tem promovido peças teatrais que variam entre dramas e comédias, sempre com um toque pessoal e inovador.