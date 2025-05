Festa da Flor reúne 1.200 seniores em Vila Franca de Xira e presta homenagem ao papa

O Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira voltou a acolher mais uma edição da “Festa da Flor”, uma iniciativa promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira em parceria com a Comissão Municipal de Apoio à Pessoa Idosa. O evento, realizado a 24 de Abril, foi o ponto alto do programa de convívio anual dirigido à população sénior do concelho, reunindo cerca de 1.200 participantes.

Como em anos anteriores, a celebração destacou-se pela presença das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, dedicadas ao apoio à população idosa, que decoraram os seus espaços com elementos florais e contribuíram para a dinamização da iniciativa. O programa incluiu a realização de jogos tradicionais, uma aula de ginástica orientada pelo Professor Joseph Azevedo, bem como actuações do Grupo Coral e Teatral da Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) e do Grupo de Cantares da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Alverca do Ribatejo.

Um dos momentos mais emblemáticos da festividade foi a tradicional Marcha com Arcos de Flores de Papel, confeccionados manualmente pelos utentes das instituições, que percorreu o recinto ao som do hino oficial do evento. O desfile terminou junto ao palco principal, onde se encontravam os membros do executivo municipal, presidentes de junta de freguesia e outros convidados.

O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, dirigiu palavras de apreço aos seniores, sublinhando o seu contributo para a comunidade e valorizando o exemplo de vitalidade e participação cívica que representam, ao mesmo tempo que agradeceu a importância do trabalho das associações que lidam diariamente com a pessoa idosa. Em dia de luto nacional foi também homenageado o Papa Francisco.