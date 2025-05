Segunda-feira de Sestas em convívio animado no Senhor do Bonfim na Chamusca

União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou a tradicional “Segunda-feira de Sestas”, no dia 28 de Abril, no Monte do Senhor do Bonfim. O arraial popular foi animado por Custódio Vinagre.

A “Segunda-feira de Sestas”, dia festivo local assinalado na Chamusca, voltou a realizar-se no Monte do Senhor do Bonfim, no dia 28 de Abril. O momento de convívio foi acompanhado por um arraial popular com animação de Custódio Vinagre. A data, que tem sido assinalada pela União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, é uma celebração local realizada no dia em que entrava em vigor o horário de Verão para os trabalhadores rurais. A festividade realiza-se sempre na segunda-feira seguinte ao Domingo de Pascoela. Os patrões ofereciam a tarde deste dia aos trabalhadores que abandonavam as suas actividades nos campos e se juntavam no Senhor do Bonfim para uma tarde de convívio com muita comida, bebida e música. Era a partir deste dia que a hora de almoço dos trabalhadores agrícolas dos campos chamusquenses era alargada para fugir às horas de maior calor.