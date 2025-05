Abertas inscrições para o concurso de pintura “Prémio Mestre João Mário”

Primeira edição do concurso de pintura está aberto a toda a comunidade e pretende homenagear o pintor falecido este ano e que deixou o seu espólio particular no Museu João Mário.

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do concurso de pintura “Prémio Mestre João Mário”. O tema é o património do concelho de Alenquer e podem participar crianças a partir dos 3 anos, sem limite de idade, e que tenham ou não ligação ao Agrupamento de Escolas Damião de Goes.

As obras devem ser entregues até dia 15 de Maio na direcção do Agrupamento Damião de Goes ou no Museu João Mário, na vila de Alenquer. Posteriormente, as obras seleccionadas integrarão uma exposição colectiva na Feira da Ascensão.

O concurso é uma forma de homenagear a vasta obra do Mestre João Mário Aires d’Oliveira e a importância que teve para o concelho de Alenquer. Recorde-se que o pintor João Mário faleceu em Fevereiro deste ano, aos 92 anos, deixando um vasto legado ao Município de Alenquer e que pode ser visitado no museu com o seu nome.