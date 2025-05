Festival do Cão estreia-se em Santarém

O primeiro Festival do Cão está agendado para sábado, 10 de Maio, no Jardim da Liberdade.

O primeiro Festival do Cão em Santarém vai decorrer no sábado, 10 de Maio, no Jardim da Liberdade, em Santarém, organizado pela Câmara de Santarém, através do Centro de Recolha Oficial de Animais. A iniciativa vai decorrer das 9h30 às 19h00 e conta com um programa diversificado, como a entrega de prémios do Concurso de Talentos, conversas com elementos de entidades envolvidas na temática animal, concurso de beleza e simpatia caninas e muita animação.

Com entradas gratuitas, o I Festival do Cão vai contar com a presença de mais de trinta expositores das áreas do bem-estar animal, veterinária, alimentação, acessórios, alojamentos e pet-sitters, entre outras. A iniciativa visa a interacção entre os tutores e os seus cães, incentivar a adopção consciente, divulgar informações sobre bem-estar animal e proporcionar um dia de lazer para a comunidade.