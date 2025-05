Música Nova de Pernes conta com apoio municipal para obras na sede

A Sociedade Musical União Pernense vai contar com um apoio de 40 mil euros por parte da Câmara de Santarém, para financiar as obras de reabilitação da sede da colectividade da vila de Pernes também conhecida como Música Nova. O edifício sofreu em Agosto de 2022 uma derrocada que obrigou a obras de grande envergadura, nomeadamente na sua sala de espectáculos, conforme projecto já aprovado pelos serviços do município. Desde essa altura, a colectividade tem realizado um conjunto de intervenções a expensas próprias na sua sede, que totalizam cerca de 40 mil euros.

A atribuição do subsídio foi aprovada por unanimidade, mas a vereadora do Chega, Manuela Estêvão, voltou a criticar a aliança PSD/PS que governa o município por não elaborar um regulamento municipal que enquadre a atribuição de apoios extraordinários.

Na altura do colapso do edifício da Música Nova, os dirigentes da colectividade apelaram à ajuda dos “amigos, amantes das artes e, em especial, do teatro” para poderem avançar com as necessárias obras. “Sem donativos, sem apoios financeiros não podemos avançar com a obra e não podemos realizar qualquer espectáculo na nossa sala, como era habitual”, sublinhavam. A sociedade é o espaço do teatro em Pernes, como referiu o vereador da Cultura, Nuno Domingos, explicando que a associação tem vindo a realizar as obras dentro das suas possibilidades e agora “está na hora da Câmara de Santarém apoiar”.