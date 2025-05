Companhia das Lezírias recebe prova internacional de Dressage

A Companhia das Lezírias volta a ser palco de um dos mais relevantes eventos equestres do país, acolhendo o CDI 3*, competição internacional de Dressage, que decorre entre 8 e 11 de Maio, nas instalações da Coudelaria da Companhia das Lezírias, no Monte de Braço de Prata, Porto Alto, em plena Charneca Ribatejana.

A prova reúne atletas de vários escalões internacionais, contando com a participação de cavaleiros nacionais e estrangeiros, num ambiente de excelência para a prática da disciplina.

A edição deste ano reafirma o compromisso da Companhia das Lezírias com a promoção do cavalo Lusitano e com o desenvolvimento do desporto equestre em Portugal.

Com entrada livre ao público durante os quatro dias, o evento pretende proporcionar uma experiência única aos visitantes, aproximando-os do universo da Dressage moderna e da cultura equestre nacional. A organização convida todos os interessados a assistir às provas e a conhecer de perto os cavalos e os atletas que elevam o nome de Portugal no panorama equestre internacional.