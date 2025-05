Epopeia Gandareza leva cinema e música ao Cine-Teatro Paraíso em Tomar

O Cine-Teatro Paraíso Tomar vai ser palco na noite de sexta-feira, 9 de Maio, do espectáculo Epopeia Gandareza, em formato de Cine-Concerto. No espectáculo, entre outros temas, vão ser abordadas as presentes ameaças ao meio ambiente, com foco nas soluções de futuro: diversidade cultural, partilha emocional e arte científica.