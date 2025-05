Templários Rally Classic teve a maior participação de sempre

A sexta edição do Templários Rally Classic decorreu em Tomar com 65 participantes, o maior número de sempre, a prova foi um sucesso, reforçando o seu estatuto como uma das mais emblemáticas do calendário nacional de ralis históricos. Nuno Pinto, que cresceu em Tomar, venceu a prova, com João Jardim Pereira como navegador, também ele um “filho adoptivo” da cidade nabantina.

Em segundo lugar ficou Carlos Fernandes, com Bruno Abreu ao lado. Para além do emocionante duelo pela vitória entre Nuno Pinto e Carlos Fernandes, a edição de 2025 destacou-se também pelo excelente terceiro lugar de Paulo Carvalheira. A organização do Motor Clube de Tomar voltou a receber elogios de pilotos e equipas. A estreia do novo troço de Dornes, no concelho de Ferreira do Zêzere, foi um sucesso, enquanto a já tradicional super-especial nocturna de sexta-feira, disputada nas ruas de Tomar, voltou a ser um dos pontos altos da prova, reunindo uma impressionante moldura humana.

O vencedor da prova, Nuno Pinto, reconhecido em Portugal e além-fronteiras, tem sido uma peça-chave na formação de talentos que hoje brilham na Formula 1, como Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Esteban Ocon e, mais recentemente, Lance Stroll, entre outros. Foi em Tomar, onde cresceu e vibrou com as passagens do antigo Rally de Portugal, que Nuno Pinto decidiu seguir carreira no desporto automóvel, uma paixão incutida pelos pais. A vitória no Templários Rally Classic marca o seu segundo triunfo na modalidade, quatro anos depois de ter sido campeão na Indonésia.