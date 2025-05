Catedral de Santarém recebe Serenata Fadista Mariana

Serenata Fadista Mariana na escadaria da Catedral de Santarém no sábado, dia 10 de Maio. O concerto tem participação especial do Conservatório de Música de Santarém e do Ensemble de Sopros do Ribatejo.

A escadaria da Catedral de Santarém vão receber uma Serenata Fadista Mariana ao ar livre na noite de dia 10 de Maio, sábado. A atuação que conta com a participação do Conservatória de Música de Santarém e com o grupo Ensemble de Sopros do Ribatejo é dedicada a Nossa Senhora a propósito da Comemoração do Jubileu da Diocese de Santarém. O concerto conta ainda com os músicos Luís Petisca, Tiago Silva e Vasco Sousa.