Santa Cita recebe 10ª edição da Rota dos Falcões em BTT

A 10ª edição da Rota dos Falcões em BTT vai decorrer na manhã de domingo, 11 de Maio, em Santa Cita, concelho de Tomar. A prova, que é já uma referência no panorama do BTT nacional, é organizada pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita. O evento tem início marcado para as 9h00, no Largo D. Dinis em Santa Cita.



A Rota dos Falcões é limitada a 300 atletas, contando com percursos de 35km e 55km. Todos os participantes têm direito a pontos de abastecimentos, banhos e seguro.