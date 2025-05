Semana Académica de Tomar promete seis dias de muita animação

A Semana Académica de Tomar vai decorrer na cidade templária entre os dias 13 a 18 de Maio. Não vai faltar animação, tunas, DJs, tradições académicas e a soleníssima Bênção das Pastas. O evento é organizado pela União Associativa de Estudantes do Instituto Politécnico de Tomar.



No dia 13, vai decorrer a Serenata junto à Igreja Santa Maria dos Olivais. Dia 14, há Baldada durante a tarde no Politécnico de Tomar. Dia 15, decorre o Rally Tascas na Praça da República. Dia 16 há Festa Nocturna no Museu dos Fósforos. Dia 17 é Dia de Tunas, também no Museu dos Fósforos. Finalmente, dia 18, decorre a Bênção das Pastas na Igreja São João Baptista.