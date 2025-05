Viver Santarém promove dois festivais de natação e uma caminhada no fim de semana

A Viver Santarém vai promover três eventos desportivos no sábado, dia 10 de Maio. A primeira atividade do dia é uma caminhada na Moçarria, integrada no programa de caminhadas da Viver Santarém. A organização prevê a participação de cerca de cinco centenas de pessoas. O Festival de Escolas de Natação deverá reunir cerca de 80 participantes de quatro clubes: Escola de Atividades Aquáticas de Santarém, o Clube Fluvial Portuense, o Sporting CP e ainda a Escola de Natação de Benavente. A prova não tem classificação final nem cariz competitivo e é destinada a atletas de dois dos 7 aos 9 anos e dos 10 aos 12 anos. O programa será composto por provas de 25 metros livres, 50 metros costas, 25 metros bruços, 50 metros livres, 25 metros costas, 4x50 metros livres, 50 metros bruços, 4x25 metros estilos e ainda estafeta australiana.

À noite realiza-se o festival de natação artística, que vai reunir 160 nadadores, no Complexo Aquático de Santarém. As diferentes modalidades em exibição serão a Combinação de Natação, Ginástica Acrobática e dança aquática, com 35 diferentes esquemas, divididos em solos, duetos, combinados e equipas. As equipas participantes são a Viver Santarém, Clube Fluvial Portuense, Cascais Water Polo, Cascais Envolvente/Complexo Desportivo Municipal da Abóboda, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Escola de Natação de Rio Maior, AVQA, Clube de Natação da Amadora, Portinado, Município da Lagoa e Algés e Dafundo. Os festivais de natação realizam-se no Complexo Aquático de Santarém. A entrada é gratuita para todos os eventos.