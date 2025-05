Samuel Úria apresenta o seu novo disco no Cartaxo

Um Copo de… vai juntar no jardim junto ao Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo as canções de Samuel Úria e os vinhos do Cartaxo, na noite de 31 de Maio, pelas 21h30. O cantor e compositor apresenta o seu disco 2000 A.D, criado a partir da sua reflexão em torno do imaginário do ano 2000, numa abordagem poética e musical que se traduz em nove temas. O concerto integra a programação do Museu Rural e do Vinho, que propõe eventos que aliam as artes a provas de vinho de produtores da região.